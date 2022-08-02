Защитница Германии Гвинн — лучшая на женском Евро по преодолённой дистанции на поле

Защитница сборной Германии Джулия Гвинн, сыгравшая на чемпионате Европы в шести матчах, стала лучшей футболисткой турнира по преодолённой дистанции не только в рамках одной игры (13,55 км), но и за весь турнир (65,2 км). По этому показателю она опередила немецкую полузащитницу Сфенью Хут (60,7 км). Остальные футболистки не смогли преодолеть отметку в 60 км преодолённой дистанции на поле. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Напомним, в финале женского чемпионата Европы сборная Германии в дополнительное время уступила сборной Англии со счётом 1:2. 23-летняя Гвинн привлекается к матчам основной национальной команды с 2017 года. С 2019-го воспитанница «Фрайбурга» является футболисткой мюнхенской «Баварии».