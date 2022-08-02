Игорь Федотов: «Спартаку» объяснили, как против него будут работать судьи. А другие что?

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о встрече судейского корпуса с футболистами и тренерами московского «Спартака».

«Когда был скандал, представителей «Спартака» позвали в департамент и объяснили, как против них будут работать судьи. Следующий, как они говорят, — «Краснодар». А другие что? «Мы отправили всем письма». Но я знаю, что некоторые их не получили. Они готовы, но не дошли. Ну что, мне самому туда ехать и рассказывать, как против них работать будут? А теперь получается, что «Спартак» знает всё. Даже когда Соболеву отрывали ахилл, ни один игрок «Спартака» не спорил. Ни слова арбитру не сказали! Для меня здесь что-то большее», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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