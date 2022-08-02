Кечинов считает, что в этом сезоне Промес побьёт рекорд Вагнера и Азмуна по голам в РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов предполагает, что форвард красно-белых Квинси Промес сможет стать лучшим иностранным бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги (РПЛ) уже в этом сезоне. На счету 30-летнего Промеса 71 мяч, у Вагнера Лава (ЦСКА) и Сердара Азмуна («Рубин», «Ростов», «Зенит») — по 85. Оба футболиста уже прекратили свои выступления в РПЛ.
«Сколько там мячей? 14? Я думаю, что это реально. Квинси в хорошей форме. У него идёт игра, он забивает голы. Я думаю, что в этом сезоне Квинси сможет обогнать Азмуна и Вагнера Лава», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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