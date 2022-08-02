Шомуродовым интересуется «Вулверхэмптон»
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Форвард «Ромы» Эльдор Шомуродов попал в сферу интересов английского «Вулверхэмптона», сообщает издание Il Messaggero.
«Волки» готовы посражаться за узбекистанского нападающего с «Болоньей». В свою очередь, римская команда может рассмотреть различные варианты перехода игрока: от арендного соглашения до полноценного трансфера.
27-летний футболист перешёл в стан «Ромы» летом 2021 года из «Дженоа» за € 18 млн. До переезда в Серию А форвард выступал за «Ростов». В минувшем сезоне нападающий сыграл за свою нынешнюю команду 39 матчей, при этом отметившись пятью забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Нынешний контракт Шомуродова с римлянами рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 8 млн.
Новость по темеШомуродов — в шаге от перехода в «Болонью»
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