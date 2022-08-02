Игрок клуба «Лас-Пальмас» сообщил, что у него обнаружен рак
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Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кирьян Родригес сообщил, что у него был диагностирован рак.
«Пришли результаты анализов, и подтвердилось, что у меня лимфома Ходжкина. Всё началось, когда я вернулся из отпуска. Во время предсезонного медицинского обследования я сообщил, что плохо себя чувствую. У меня постоянные боли и отёки. Теперь я собираюсь пройти курс лечения и на какое-то время отказаться от футбола. Я начинаю свою борьбу.
Я хочу, чтобы люди видели меня сильным. Не хочу получать печальные сообщения и сочувствие. Я ухожу, чтобы вернуться. Я обязательно вернусь», — приводит слова Родригеса Marca.
Лимфома Ходжкина – опухолевое заболевание лимфатической системы, её первым проявлением обычно становится увеличение лимфатических узлов.
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