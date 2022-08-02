Первый тренер Миранчуков: знаю, что в глубине души Антон хочет играть с братом в Европе

Александр Воронков, первый тренер братьев Миранчуков, оценил перспективы полузащитника «Локомотива» Антона. Напомним, Алексей является футболистом «Аталанты». По информации некоторых СМИ, Антон в ближайшее время может перейти в «Торино».
«Я очень рад, что Антон наконец-то восстановился после травмы и вернулся на поле. Мне нравится, как он сейчас играет — он уже забил гол, отдал голевую передачу, активно действует в каждом матче. Но, на мой взгляд, свою форму Антон пока не набрал, сейчас только подходит к ней. Антон вылетел почти на целый год, а за полтора месяца набрать идеальную форму невозможно — надо подождать ещё пару месяцев, и всё будет отлично.
Что касается его будущего, то я думаю, что в глубине души он хотел бы присоединиться к брату в Европе. Знаю, что Антон хочет играть с братом в Европе. Но с нынешней ситуацией в мире ничего прогнозировать нельзя. Поэтому как будет угодно богу, так и будет. Главное моё желание — чтобы он стабильно играл, не травмировался и радовал всех нас. А где — это уже его личное дело», — приводит слова Воронкова «РБ Спорт».
- 2 августа 2022
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