Загребское «Динамо» одолело «Лудогорец» в матче квалификации Лиги чемпионов

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 болгарский «Лудогорец» принимал хорватское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария) и завершилась победой хорватской команды со счётом 2:1.



На 6-й минуте встречи счёт открыл защитник загребского «Динамо» Дино Перич. Через три минуты нидерландский голкипер «Лудогорца» Сержио Падт отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество гостей в счёте. На 22-й минуте нападающий Бернард Текпетей сократил отставание болгарской команды и установил итоговый счёт.



Ответная встреча команд состоится 9 августа в Хорватии. Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».