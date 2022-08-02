Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Загребское «Динамо» одолело «Лудогорец» в матче квалификации Лиги чемпионов

Загребское «Динамо» одолело «Лудогорец» в матче квалификации Лиги чемпионов
Комментарии

В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 болгарский «Лудогорец» принимал хорватское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Хювефарма Арена» в Разграде (Болгария) и завершилась победой хорватской команды со счётом 2:1.

На 6-й минуте встречи счёт открыл защитник загребского «Динамо» Дино Перич. Через три минуты нидерландский голкипер «Лудогорца» Сержио Падт отправил мяч в собственные ворота и упрочил преимущество гостей в счёте. На 22-й минуте нападающий Бернард Текпетей сократил отставание болгарской команды и установил итоговый счёт.

Ответная встреча команд состоится 9 августа в Хорватии. Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является мадридский «Реал».

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
02 августа 2022, вторник. 20:45 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
1 : 2
Динамо З
Загреб, Хорватия
0:1 Перич – 6'   0:2 Падт – 9' (автогол)   1:2 Текпетей – 22'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022