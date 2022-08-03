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Караев — о Юране: как тренер он амбициозный, как человек — без комментариев

Караев — о Юране: как тренер он амбициозный, как человек — без комментариев
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Нападающий «Торпедо» Давид Караев рассказал, как воспринимает тренера Сергея Юрана.

«Как тренер он амбициозный. Как человек — без комментариев», — приводит слова Караева Sport24.

Сергей Юран возглавляет «Химки» с 23 февраля 2022 года. В этот день он вернулся на пост главного тренера, который ранее уже занимал в 2020-м. Также Юран работал в ярославском «Шиннике», калининградской «Балтике» и «СКА-Хабаровск». Караев познакомился с Юраном в «СКА-Хабаровск».

Юран – бывший футболист московского «Спартака». В своей игровой карьере Сергей Николаевич также выступал за португальские «Бенфику» и «Порту», английский «Миллуолл», «Фортуну» Дюссельдорф. За сборную России Юран провёл 25 матчей и забил пять мячей. За команду СССР у него 12 игр и два гола.

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