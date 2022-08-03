Саншеш согласовал контракт с «ПСЖ»

Хавбек «Лилля» Ренату Саншеш согласовал личный контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Équipe.

По информации источника, чемпион Франции заплатит за Ренату € 15 млн.

«ПСЖ» и «Милан» уже давно интересуются 24-летним португальским полузащитником, но ни один из клубов пока не смог полностью завершить сделку. Несмотря на то что «россонери» предложили «Лиллю» более высокую сумму, появились сообщения о том, что Саншеш ожидает, пока парижский клуб улучшит своё предложение.



Напомним, Саншеш перешёл в «Лилль» из мюнхенской «Баварии» в 2019 году. В минувшем сезоне португальский футболист принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2016 года Саншеш вызывается в национальную команду Португалии.