Саншеш согласовал контракт с «ПСЖ»
Поделиться
Хавбек «Лилля» Ренату Саншеш согласовал личный контракт с «Пари Сен-Жермен», сообщает L’Équipe.
По информации источника, чемпион Франции заплатит за Ренату € 15 млн.
«ПСЖ» и «Милан» уже давно интересуются 24-летним португальским полузащитником, но ни один из клубов пока не смог полностью завершить сделку. Несмотря на то что «россонери» предложили «Лиллю» более высокую сумму, появились сообщения о том, что Саншеш ожидает, пока парижский клуб улучшит своё предложение.
Напомним, Саншеш перешёл в «Лилль» из мюнхенской «Баварии» в 2019 году. В минувшем сезоне португальский футболист принял участие в 25 матчах французской Лиги 1, забил два гола и отдал пять результативных передач. С 2016 года Саншеш вызывается в национальную команду Португалии.
Комментарии
- 3 августа 2022
-
02:51
-
02:34
-
02:34
-
02:19
-
02:15
-
02:10
-
02:02
-
01:44
-
01:39
-
01:32
-
01:30
-
01:20
-
01:07
-
00:26
-
00:15
-
00:12
- 2 августа 2022
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:39
-
23:35
-
23:17
-
23:00
-
22:55
-
22:50
-
22:43
-
22:41
-
22:25
-
22:23
-
22:15
-
22:12
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:46
Партнерский контент