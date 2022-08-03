Сутормин: задача «Зенита» — продержаться на первом месте до конца чемпионата

28-летний российский нападающий «Зенита» Алексей Сутормин высказался о целях санкт-петербургского клуба в чемпионате России сезона-2022/2023.
«Удивлены ли, что возглавили таблицу лишь после третьего тура? Мы сами виноваты. Всё-таки оступились в игре первого тура с «Химками», упустив победу. Поэтому возглавили таблицу только после трёх туров. Будем стараться держаться на первом месте до конца чемпионата — это наша задача.
Мы прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче. И давать результат. Но игра с «Химками» была не очень. Мы хотели реабилитироваться, и у нас это получилось», — приводят слова Сутормина «Известия».
Напомним, в четвёртом туре Российской Премьер-Лиги сине-бело-голубые сыграют на выезде – соперников станет грозненский «Ахмат.» Встреча пройдёт в субботу, 6 августа. Начало – 20:00 мск.
Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12
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