Левандовски и спортивный директор «Баварии» дали друг другу необычное обещание

33-летний польский нападающий Роберт Левандовски, сменивший в текущее межсезонье «Баварию» на «Барселону», провёл встречу с одним из руководителей мюнхенского клуба. Об этом сообщает Bayern & Germany в «Твиттере» со ссылкой на Bild.

Левандовски прилетел в Мюнхен во время выходных после завершения предсезонного турне с «Барселоной» специально, чтобы провести встречи с представителями «Баварии». Так, на одной из таких встреч провёл беседу со спортивным директором немецкого клуба Хасаном Салихамиджичем, в результате которой стороны пообещали друг другу не говорить о друг друге плохо в СМИ.

Напомним, ранее Левандовски и «Бавария» вступали в открытую конфронтацию при помощи СМИ из-за нежелания мюнхенского клуба осуществлять трансфер поляка в «Барселону».

Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом.