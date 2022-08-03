Бразильский новичок «Зенита» Иван: знаю, что Яшин был выдающимся вратарём

Бразильский вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал всё, что знает о прославленном советском вратаре Льве Яшине.
«Знаю, что Яшин был выдающимся вратарём, тоже высокий, что наверняка ему помогало. Особенно если перед ним были игроки более низкого роста. Вообще я люблю узнавать что-то новое из истории каждой страны, где бываю. Россия не станет исключением», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
25-летний Иван — воспитанник бразильской команды «Понте Прета». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года и успел провести за команду три матча, в которых пропустил два гола и единожды сыграл «на ноль». В июле было объявлено об аренде Ивана и полузащитника Густаво Мантуана в «Зенит», в обратном направлении отправился форвард «Зенита» Юри Алберто.
Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном:
- 3 августа 2022
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