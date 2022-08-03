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Бразильский новичок «Зенита» рассказал, как справляется с тоской по родине

Бразильский новичок «Зенита» рассказал, как справляется с тоской по родине
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Вратарь «Зенита» Иван Куарежма признался, что испытывает тоску по родине. 25-летний голкипер «Коринтианса» проведёт в российской команде сезон на правах аренды.

«Действительно, я впервые отлучился так надолго. У меня были выезды и до этого. Например, со сборной до 23 лет, когда мы готовились к Олимпийским играм. Да и к другим турнирам тоже. Бывало, что меня не было дома 40 дней. Но так надолго, как в Россию, я ещё не уезжал. Испытываю ли я тоску? Конечно. Есть места, которых мне не хватает. Но это нормально. Я говорил с Жулиано, другими игроками, которые надолго уезжали из Бразилии, они мне советовали не концентрироваться на этом. Жить настоящим. В моей команде много бразильцев, ребята из Колумбии. Они помогают почувствовать себя как дома даже вдали от родной страны. Но я буду стараться сближаться и с другими игроками, в том числе россиянами. Постараюсь освоить русский, плюс надо лучше выучить английский. Мы будем все вместе, как одна команда, и справимся с любыми трудностями», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном:

«В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита» «В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита»
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