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Иван: рассчитываю заслужить контракт с «Зенитом» и надолго закрепиться в Петербурге

Иван: рассчитываю заслужить контракт с «Зенитом» и надолго закрепиться в Петербурге
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Арендованный «Зенитом» вратарь Иван Куарежма признался, что хотел бы остаться в российской команде.

«Я был бы очень рад остаться в «Зените» после аренды. Меня отлично здесь приняли, и я рассчитываю сделать всё, чтобы заслужить контракт с клубом на более длительный срок и надолго закрепиться в Петербурге», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.

25-летний Иван — воспитанник бразильской команды «Понте Прета». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года и успел провести за команду три матча, в которых пропустил два гола и единожды сыграл «на ноль». В июле было объявлено об аренде Ивана и полузащитника Густаво Мантуана в «Зенит», в обратном направлении отправился форвард «Зенита» Юри Алберто.

Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном:

«В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита» «В Россию приехал со спокойной душой». Первое интервью с бразильским вратарём «Зенита»
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