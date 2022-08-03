Новичок «Зенита»: в России много зелени, деревьев и озёр. В Петербурге приятно находиться

Вратарь «Зенита» Иван Куарежма рассказал о первых впечатлениях от Санкт-Петербурга.
«Петербург – замечательный город с прекрасными людьми. Они все хорошо ко мне относятся и очень гостеприимны. Вообще Европа – это не Бразилия. Совершенно разная среда. Хотя если вижу какое-то здание или пейзаж, то могу найти какие-то сходства в деталях. Здесь много зелени, деревьев, озёр. В Петербурге очень приятно находиться», — сказал Иван в эксклюзивном интервью Дмитрию Зимину.
25-летний Иван — воспитанник бразильской команды «Понте Прета». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года и успел провести за команду три матча, в которых пропустил два гола и единожды сыграл «на ноль». В июле было объявлено об аренде Ивана и полузащитника Густаво Мантуана в «Зенит», в обратном направлении отправился форвард «Зенита» Юри Алберто.
Полная версия интервью с новичком «Зенита» Иваном:
- 3 августа 2022
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