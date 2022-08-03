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«Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника Бареллу

«Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм» хотят подписать полузащитника Бареллу
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Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла может продолжить карьеру в чемпионате Англии. В услугах 25-летнего итальянского футболиста заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». Об этом сообщает Calciomercatoweb. По сведениям источника, Бареллу хочет подписать лично тренер синих Томас Тухель и предложение может быть сделано в ближайшее время.

Барелла — воспитанник «Кальяри». В «Интере» он оказался в 2019 году. С тех пор Николо в 134 матчах забил 11 голов и отдал 34 результативные передачи. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

В октябре 2018 года Барелла дебютировал за сборную Италии. В составе национальной команды полузащитник в 39 играх отличился восемь раз и отдал шесть результативных передач.

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