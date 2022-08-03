В «Аталанте» ответили на вопрос о будущем Миранчука
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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико высказался о будущем полузащитника Алексея Миранчука в команде.
«Возможен ли уход Миранчука в летнее трансферное окно? Мы примем решение по игроку позже», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
В 2015-м Миранчук дебютировал в составе сборной России. В 41 матче за национальную команду полузащитник забил шесть голов и отдал пять результативных передач.
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