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Абаскаль оштрафован за выход за пределы технической зоны в матче с «Оренбургом»

Абаскаль оштрафован за выход за пределы технической зоны в матче с «Оренбургом»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оштрафован за выход за пределы технической зоны в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (4:1).

«Принято решение оштрафовать «Спартак» на 20 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики. Оштрафовать главного тренера «Спартака» на 20 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, 33-летний испанский специалист Гильермо Абаскаль стал главным тренером московского «Спартака» перед стартом сезона-2022/2023.

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