Тренеры «Локомотива» оштрафованы за выход за пределы технической зоны в игре с «Зенитом»

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что за выход за пределы технической зоны в матче третьего тура нового сезона РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» оштрафованы представители московского «Локомотива», в том числе главный тренер команды Йозеф Циннбауэр и тренер Марвин Комппер.

«За выход за пределы технической зоны в матче с «Зенитом» оштрафовать Циннбауэра на 10 тысяч рублей, Комппера на 20 тысяч рублей, Марта на 10 тысяч рублей и Гильерме на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Локомотив» в субботу, 30 июля, уступил «Зениту» со счётом 0:5. На данный момент железнодорожники находятся на 13-м месте в таблице РПЛ с двумя очками.