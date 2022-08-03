Тренеры «Локомотива» оштрафованы за выход за пределы технической зоны в игре с «Зенитом»
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Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что за выход за пределы технической зоны в матче третьего тура нового сезона РПЛ с санкт-петербургским «Зенитом» оштрафованы представители московского «Локомотива», в том числе главный тренер команды Йозеф Циннбауэр и тренер Марвин Комппер.
«За выход за пределы технической зоны в матче с «Зенитом» оштрафовать Циннбауэра на 10 тысяч рублей, Комппера на 20 тысяч рублей, Марта на 10 тысяч рублей и Гильерме на 10 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, «Локомотив» в субботу, 30 июля, уступил «Зениту» со счётом 0:5. На данный момент железнодорожники находятся на 13-м месте в таблице РПЛ с двумя очками.
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