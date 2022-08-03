Никита Хайкин попал в основу «Будё-Глимт» на матч квалификации ЛЧ с «Жальгирисом»
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Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин с первых минут выйдет на поле в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2022/2023 с «Жальгирисом» (Литва). Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.
Команды объявили стартовые составы на игру.
«Будё-Глимт» — Никита Хайкин, Альфонс Сампстед, Мариус Хёйбротен, Бреде Мо, Брис Вембангомо, Ульрик Салтнес, Элиас Хаген, Уго Ветлесен, Амаль Пеллегрино, Йоэль Мугиша, Ларс-Йорген Салвесен.
«Жальгирис» — Эдвинас Гертмонас, Петар Мамич, Неманья Любисавльевич, Марио Павелич, Жоэль Бопесу, Фабьен Урега, Марко Миличкович, Николас Горобцов, Оливер Буфф, Ренан Оливейра, Матиас Ойевуси.
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