Никита Хайкин попал в основу «Будё-Глимт» на матч квалификации ЛЧ с «Жальгирисом»

Российский голкипер норвежского клуба «Будё-Глимт» Никита Хайкин с первых минут выйдет на поле в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов – 2022/2023 с «Жальгирисом» (Литва). Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в Будё. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

Команды объявили стартовые составы на игру.

«Будё-Глимт» — Никита Хайкин, Альфонс Сампстед, Мариус Хёйбротен, Бреде Мо, Брис Вембангомо, Ульрик Салтнес, Элиас Хаген, Уго Ветлесен, Амаль Пеллегрино, Йоэль Мугиша, Ларс-Йорген Салвесен.

«Жальгирис» — Эдвинас Гертмонас, Петар Мамич, Неманья Любисавльевич, Марио Павелич, Жоэль Бопесу, Фабьен Урега, Марко Миличкович, Николас Горобцов, Оливер Буфф, Ренан Оливейра, Матиас Ойевуси.