Плющенко: следил за футболом, когда играли Дель Пьеро и Кержаков

Фигурист Евгений Плющенко, сыгравший в своём дебютном матче за команду футбольной Медиалиги «БроукБойз», прокомментировал свой интерес к футболу.

«Я раньше следил за футболом, когда играл мой хороший друг Дель Пьеро. Когда Кержаков Саша играл, тоже следил. 95% фигуристов играют в футбол, баскетбол, волейбол», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Из звёзд других видов спорта, которые будут выступать в Медиалиге, можно отметить олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, бойца ММА Александра Емельяненко, чемпионку мира по пляжному футболу Анастасию Савину — они будут играть за «Катюшу».

Президентами клуба Плющенко «БроукБойз» являются Дмитрий Егоров и Артем Райзен, новичком команды также стал Игорь Ознобихин, звезда сериала «Реальные пацаны».