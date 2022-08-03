Плющенко: следил за футболом, когда играли Дель Пьеро и Кержаков

Фигурист Евгений Плющенко, сыгравший в своём дебютном матче за команду футбольной Медиалиги «БроукБойз», прокомментировал свой интерес к футболу.
«Я раньше следил за футболом, когда играл мой хороший друг Дель Пьеро. Когда Кержаков Саша играл, тоже следил. 95% фигуристов играют в футбол, баскетбол, волейбол», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Из звёзд других видов спорта, которые будут выступать в Медиалиге, можно отметить олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Артура Далалояна, бойца ММА Александра Емельяненко, чемпионку мира по пляжному футболу Анастасию Савину — они будут играть за «Катюшу».
Президентами клуба Плющенко «БроукБойз» являются Дмитрий Егоров и Артем Райзен, новичком команды также стал Игорь Ознобихин, звезда сериала «Реальные пацаны».
- 3 августа 2022
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