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Кински: мне кажется, Кухта специально наступил на голову вратарю «Слована»

Кински: мне кажется, Кухта специально наступил на голову вратарю «Слована»
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Бывший вратарь сборной Чехии и подмосковного «Сатурна» Антонин Кински прокомментировал эпизод с участием экс-нападающего «Локомотива» Яна Кухты, который, выступая за пражскую «Спарту», наступил на голову вратарю «Слована» Оливье Влигену в матче чемпионата Чехии.

«Мне кажется, что Кухта специально наступил на голову вратарю «Слована» Оливье Влигену. Я пересмотрел эпизод несколько раз в замедленном повторе. Я отношусь к этому очень отрицательно. Теперь Кухте грозит штраф на 50 тысяч чешских крон, и его могут дисквалифицировать до шести матчей. Ни один вратарь не готов к такому подлому поступку от нападающего. Думаю, что Кухта это сделал со зла, потому что «Спарта» проигрывала», — приводит слова Кински Metaratings.

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