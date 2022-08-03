Кински: мне кажется, Кухта специально наступил на голову вратарю «Слована»

Бывший вратарь сборной Чехии и подмосковного «Сатурна» Антонин Кински прокомментировал эпизод с участием экс-нападающего «Локомотива» Яна Кухты, который, выступая за пражскую «Спарту», наступил на голову вратарю «Слована» Оливье Влигену в матче чемпионата Чехии.

«Мне кажется, что Кухта специально наступил на голову вратарю «Слована» Оливье Влигену. Я пересмотрел эпизод несколько раз в замедленном повторе. Я отношусь к этому очень отрицательно. Теперь Кухте грозит штраф на 50 тысяч чешских крон, и его могут дисквалифицировать до шести матчей. Ни один вратарь не готов к такому подлому поступку от нападающего. Думаю, что Кухта это сделал со зла, потому что «Спарта» проигрывала», — приводит слова Кински Metaratings.