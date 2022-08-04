Спаллетти рассказал, почему доволен тем, что «Наполи» смог провернуть трансфер Кварацхелии

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти остался доволен действиями грузинского полузащитника команды Хвичи Кварацхелии в товарищеском матче с «Жироной» (3:1).
«У него есть потенциал: он бьёт, он техничен, он выходит из ситуации, когда никто этого не ждёт. Он даёт вам еще один вариант. Все это только замечают, а мы это знали (когда подписывали его. — Прим. «Чемпионат»), — приводит слова специалиста TuttoNapoli.
Стоит отметить, что хавбек сборной Грузии и неаполитанцев появился на футбольном поле только во второй половине встречи, заменив получившего травму вингера Маттео Политано. На 80-й минуте игры Кварацхелия реализовал 11-метровый удар, став, таким образом, автором решающего гола в противостоянии.
Напомним, что 21-летний грузин перешёл в «Наполи» из батумского «Динамо» в текущее трансферное окно. Сумма трансфера игрока составила € 10 млн. Полузащитник заключил контракт до конца сезона-2026/2027.
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