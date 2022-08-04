Экс-директор «Чертаново» Ларин оценил дебют Плющенко в медиафутболе

Бывший генеральный директор «Чертаново» Николай Ларин оценил дебют известного фигуриста Евгения Плющенко в медийном футболе за команду «БроукБойз».
«Я играл 24 сезона за «Чертаново», а Евгений не играл в футбол, и у него сегодня было полезных действий намного больше, чем у меня. Игра Евгения приятно удивляет. Жалко, что он получил повреждение. Может, не к ближайшему турниру, так к следующему восстановится и будет феерить в нашей команде», — сказал Николай Ларин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.
- 4 августа 2022
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