Дмитрий Баринов избежал дополнительной дисквалификации по итогам матча «Локо» с «Зенитом»
Поделиться
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову по итогам матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).
«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста ФК «Локомотив» (Москва) Дмитрия Баринова на 1 матч чемпионата России», — сообщается на официальном сайте РФС.
Напомним, Баринов получил красную карточку за откровенный фол в своей штрафной площади. После матча Дмитрий подтвердил, что шёл на грубый фол намеренно, так как «больше ничего не оставалось делать». Также футболист извинился за удаление перед болельщиками «Локо».
Комментарии
- 4 августа 2022
-
13:53
-
13:46
-
13:40
-
13:19
-
13:18
-
13:11
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:25
-
12:13
-
12:11
-
12:08
-
11:51
-
11:49
-
11:40
-
11:37
-
11:35
-
11:17
-
11:09
-
11:07
-
11:04
-
11:00
-
10:47
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:19
-
10:16
-
10:00
-
09:53
-
09:53
-
09:48
Партнерский контент