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Дмитрий Баринов избежал дополнительной дисквалификации по итогам матча «Локо» с «Зенитом»

Дмитрий Баринов избежал дополнительной дисквалификации по итогам матча «Локо» с «Зенитом»
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) не стал применять дополнительную дисквалификацию к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову по итогам матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:5).

«В соответствии с частью 1 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за лишение соперника явной возможности забить гол – дисквалифицировать футболиста ФК «Локомотив» (Москва) Дмитрия Баринова на 1 матч чемпионата России», — сообщается на официальном сайте РФС.

Напомним, Баринов получил красную карточку за откровенный фол в своей штрафной площади. После матча Дмитрий подтвердил, что шёл на грубый фол намеренно, так как «больше ничего не оставалось делать». Также футболист извинился за удаление перед болельщиками «Локо».

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