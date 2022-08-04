Актёр Баринов: просто ужасно, что Миранчуку не дают играть. Продажа Лёшки неудачная
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Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов высказался о ситуации бывшего игрока железнодорожников Алексея Миранчука в итальянской «Аталанте».
«Продажа Лёшки была очень неудачной. Было так дёшево, потому и такое отношение. Может, там какой-то личный конфликт. Это просто ужасно, что ему не дают играть», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее сообщалось, что 26-летний Миранчук может быть арендован «Торино» на сезон с правом выкупа. Российский полузащитник перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года из «Локомотива». В 56 матчах за команду Алексей забил девять голов и отдал семь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.
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