В «Торпедо» отказались комментировать интерес к Луке Джорджевичу

Спортивный директор московского «Торпедо» Максим Ляпин отказался комментировать информацию о переговорах команды с черногорским нападающим Лукой Джорджевичем.
«Торпедо» интересуется Джорджевичем? Без комментариев», — сказал Ляпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее «РБ Спорт» сообщал, что «Торпедо» и «Нижний Новгород» ведут переговоры с 28-летним футболистом, находящимся в статусе свободного агента. Последним клубом нападающего был датский «Вайле», в составе которого за год он забил шесть голов в 26 матчах.
Впервые в России Джорджевич оказался в 2012 году, когда перешёл в санкт-петербургский «Зенит». Позднее черногорец играл за тульский «Арсенал» и «Локомотив».
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