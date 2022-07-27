Агент Джорджевича: Лукой интересуются клубы Российской Премьер-Лиги

Агент нападающего датского «Вайле» Луки Джорджевича Игорь Глушевич рассказал, что черногорец может перейти в клуб Российской Премьер-Лиги.

«Вокруг Луки сейчас ходит множество слухов, но есть и те клубы, которые действительно рассматривают моего клиента. Мы думаем и каждый день ждём предложения. В основном это предложения из России. Лукой интересуются три клуба РПЛ. Пока они думают над тем, чтобы сделать предложение уже самому футболисту», — цитирует Глушевича Sport24.

Джорджевич начинал карьеру на родине, в Черногории, а в 2012 году перебрался в Россию, подписав контракт с «Зенитом». В течение семи лет он уходил из санкт-петербургского клуба в аренду в «Твенте», «Сампдорию», «Понферрадину» и тульский «Арсенал». В 2019 году перешёл в «Локомотив», однако не сумел закрепиться там из-за травмы и позапрошлым летом вновь ушёл в аренду в «Арсенал». В июне 2021 года «Локомотив» объявил о расторжении контракта с футболистом.