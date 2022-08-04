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Мостовой объяснил, почему решил возглавить медийную футбольную команду Fight Nights

Мостовой объяснил, почему решил возглавить медийную футбольную команду Fight Nights
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Главный тренер команды Медиалиги «AMC Fight Nights» Александр Мостовой рассказал, почему решил возглавить команду.

«Предложения мне и раньше поступали, от других команд, но я всерьёз не воспринимал. Сами понимаете, где профессиональный футбол и где медийный. Однако от профессиональных клубов мне почти ничего не поступало, а от медийных за последние полгода поступило три точных [предложения].

Так как мы с Камилом давно дружим и в хоккей играем, всё время были на связи. Месяц назад к нему поступило предложение о том, не хотят ли они тоже заявиться. Вроде бы сначала было «нет». Мы пообщались, поговорили, и на этом всё остановилось.

Я вёл переговоры с другой командой. Потом у Камила был день рождения, где он сказал, что они хотят участвовать. Мне предложили быть главным тренером Fight Nights. Я согласился: с друзьями, почему нет?», — сказала Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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