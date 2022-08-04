Бывший российский футболист Александр Мостовой назначен главным тренером команды Медиалиги «АMC Fights Nights». Об этом сообщается в соцсетях команды. Помощником Мостового станет Алексей Злыднев.
«Если говорить о наших совместных задачах на первый сезон в MFL, то я бы сформулировал их так: вникнуть в происходящее, адаптироваться, набрать обороты по ходу сезона.
ᅠ
К концу первого сезона вы, уверен, уже увидите боеспособную дружину, главный объединяющий фактор в которой — любовь к спорту», — сказал президент команды Камил Гаджиев.
53-летний Мостовой закончил игровую карьеру в 2005 году. В бытность игрока он выступал за «Красную пресню», московский «Спартак», «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также испанские «Сельту» и «Алавес».
Мостовой отреагировал на назначение в «Спартак» Абаскаля. Видеоролик:
- 4 августа 2022
-
16:54
-
16:53
-
16:30
-
16:28
-
16:20
-
16:08
-
16:00
-
15:50
-
15:42
-
15:31
-
15:27
-
15:15
-
15:09
-
15:02
-
15:00
-
14:47
-
14:38
-
14:24
-
14:20
-
14:15
-
14:11
-
14:09
-
13:53
-
13:46
-
13:40
-
13:19
-
13:18
-
13:11
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:51
-
12:25
-
12:13