Канчельскис — о Мостовом: Медиалига может стать трамплином в профессиональный футбол

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал назначение Александра Мостового на пост главного тренера команды Медиалиги «АMC Fights Nights».
«Медиалига может стать трамплином в профессиональный футбол, почему нет? Время покажет. Главное, чтобы была заинтересованность. Медиафутбол — это несерьёзно. Просто попросили, всё-таки Мостовой — это имя. Если его хотят видеть тренером, то почему нет?
Если у него есть время, и он так решил — это его право. Дай бог, чтобы получилось. Надо принимать Первый дивизион или Первую лигу — тогда можно делать какие-то выводы», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, вчера, 3 августа, за другую команду Медиалиги, «БроукБойз», дебютировал фигурист Евгений Плющенко.
- 4 августа 2022
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