Колыванов: Мостовой — ведущий эксперт в России, побольше многих разбирается в футболе

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о назначении Александра Мостового на должность главного тренера команды футбольной Медиалиги АMC Fights Nights.
«Я слышал, что Мостовой возглавил команду. Поздравляю! Может ли потом возглавить профессиональную команду? Александр — ведущий эксперт в России, который побольше многих разбирается в футболе и всегда говорит правильные вещи. Желаю, чтобы в Медиалиге добился положительных результатов. Самое главное, громко заявил о себе. И дай бог, что в будущем возглавит какую-нибудь настоящую команду», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 3 августа, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дебютировал в составе другой команды Медиалиги, «БроукБойз».
Обзор 3-го тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #12:
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