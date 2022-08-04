Колыванов: Мостовой — ведущий эксперт в России, побольше многих разбирается в футболе

Бывший футболист московского «Динамо» Игорь Колыванов поделился мнением о назначении Александра Мостового на должность главного тренера команды футбольной Медиалиги АMC Fights Nights.



«Я слышал, что Мостовой возглавил команду. Поздравляю! Может ли потом возглавить профессиональную команду? Александр — ведущий эксперт в России, который побольше многих разбирается в футболе и всегда говорит правильные вещи. Желаю, чтобы в Медиалиге добился положительных результатов. Самое главное, громко заявил о себе. И дай бог, что в будущем возглавит какую-нибудь настоящую команду», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



Напомним, вчера, 3 августа, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко дебютировал в составе другой команды Медиалиги, «БроукБойз».

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