Алдонин: Федотов заслуженно стал лучшим тренером в июле

Бывший футболист московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал признание наставника армейцев Владимира Федотова лучшим тренером РПЛ в июле по версии болельщиков и экспертов «Матч Премьер».

«Прекрасно, что Федотова признали лучшим. Для него это отличная мотивация работать дальше. Перед сезоном ЦСКА не очень удачно играл в товарищеских матчах, но старт выдался хорошим. Да, с «Пари НН» сыграли вничью, хоть и вели 2:0. Это РПЛ, и на выезде есть вероятность потерять очки. Федотов заслуженно стал лучшим тренером в июле. Желаю ему успехов в дальнейшем», — сказал Алдонин в интервью «РБ Спорт».

После трёх туров нового сезона Российской Премьер-Лиги ЦСКА с семью очками занимает третью строчку в таблице, уступая по дополнительным показателям московскому «Спартаку» и санкт-петербургскому «Зениту», у которых столько же очков.