«Олимпиакос» сыграл вничью со «Слованом» в квалификационном раунде Лиги Европы

Греческий «Олимпиакос» сыграл вничью со «Слованом» из Братиславы (Словакия) в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 2022/2023. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» (Пирей, Греция) и завершилась со счётом 1:1.

Счёт на 63-й минуте открыл английский форвард «Слована» Андре Грин. «Олимпиакосу» удалось отыграться только в конце встречи, гол на 86-й минуте в активе марокканского нападающего Юссефа Эль-Араби.

В составе команды из Пирея на замену вышел бывший игрок сборной Франции и московского «Динамо» Матьё Вальбуэна.

«Слован» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов уступил венгерскому «Ференцварошу», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов.

Ответный матч «Олимпиакоса» и «Слована» пройдёт в следующий четверг, 11 августа, в Братиславе.