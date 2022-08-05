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Капитан «Челси» Аспиликуэта продлил контракт с клубом до 2024 года

Капитан «Челси» Аспиликуэта продлил контракт с клубом до 2024 года
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Испанский защитник и капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта продлил контракт с клубом. Теперь соглашение игрока с командой будет действовать до июня 2024 года, сообщает официальный сайт «аристократов».

«Я очень рад продлить своё пребывание в «Челси», моём доме. Прошло почти 10 лет с тех пор, как я впервые приехал и присоединился к клубу, поэтому я действительно чувствую любовь и очень взволнован новым проектом, который у нас есть», — сказал Аспиликуэта на официальной презентации в честь продления контракта.

Напомним, что ранее на 32-летнего защитника претендовала «Барселона», однако владелец синих Тодд Боули заблокировал переход игрока в каталонский клуб. Также главный тренер «Челси» Томас Тухель не хотел отпускать футболиста в свете кардинальных перестановок в команде.

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