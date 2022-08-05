«Лацио» завершит переход полузащитника «Вероны» Илича за € 13 млн

Римский «Лацио» практически оформил переход сербского полузащитника «Вероны» Ивана Илича. Трансфер оценивается в € 13 млн + € 2 млн в качестве бонусов, контракт будет действовать до 2027 года, сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Николо Скира.
Переход сербского 21-летнего полузащитника зависит от ухода испанского футболиста Луиса Альберто из стана «орлов». Сделка по Иличу будет закрыта только тогда, когда 29-летний игрок уйдёт из «Лацио», уточняет инсайдер.
Полузащитник Иван Илич за прошлый сезон в составе «Вероны» провёл 32 матча в итальянской Серии А. На счету игрока один гол и пять голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает сербского футболиста в € 14 млн.
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