Перишич: взял в «Тоттенхэме» 14-й номер, под которым играл Модрич

Полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Хорватии Иван Перишич рассказал о своём переходе в стан «шпор».
«Думаю, впервые с Антонио Конте мы связались в марте. Следующий раз был в апреле, когда «Тоттенхэм» обыграл «Арсенал». Тогда стало очевидно, что «шпоры» попадут в Лигу чемпионов на следующий сезон.
Я всегда хотел играть в Лиге чемпионов, в то же время мечтал попробовать себя в Английской Премьер-Лиге. Когда «Тоттенхэм» отобрался в главный еврокубок, мы поговорили, и сделка была оформлена за два дня, всё было гораздо проще.
Я рассказал Луке Модричу, что, возможно, я стану игроком «Тоттенхэма», и Модрич говорил о клубе только приятные вещи. А ещё он не против, что я возьму 14-й номер, под которым он выступал в команде», — сказал Перишич в интервью Sky Sports.
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