Эдинсон Кавани близок к переходу в «Боку Хуниорс»
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к переходу в аргентинский клуб «Бока Хуниорс», сообщает журналист Джонатан Пинаско в социальной сети.
По информации Пинаско, стороны уже обо всём между собой договорились. Официальное объявление о переходе последует завтра.
В прошлом сезоне форвард провёл за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также в прошлом сезоне в его активе семь матчей и один мяч за национальную сборную Уругвая. Ранее Кавани выступал за «ПСЖ», «Наполи» и «Палермо».
В прошлом уругвайского форварда неоднократно связывали с несколькими испанскими клубами — «Барселоной», «Реалом», «Атлетико», «Валенсией».
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