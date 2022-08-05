«Борнмут» достиг договорённости с «Барселоной» по трансферу Нето

33-летний бразильский голкипер Нето станет игроком «Борнмута». Новичок английской Премьер-лиги достиг договорённости о трансфере вратаря с испанской «Барселоной», сообщает Sky Sports.
Сегодня Нето прилетит в Британию для прохождения медосмотра. «Вишни» предложат ему однолетний контракт.
Нето перешёл в «Барселону» из «Валенсии» летом 2019 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки тогда составила € 26 млн.
За три сезона в каталонском клубе Нето провёл 21 матч, в которых пропустил 20 голов. Помимо «Барсы» и «Валенсии», он выступал в итальянских «Фиорентине» и «Ювентусе», а также в бразильском «Атлетико Паранаэнсе».
В мачте первого тура АПЛ «Борнмут» дома сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча пройдёт в субботу, 6 августа, и начнётся в 17:00 мск.
- 5 августа 2022
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