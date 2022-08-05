«Борнмут» достиг договорённости с «Барселоной» по трансферу Нето

33-летний бразильский голкипер Нето станет игроком «Борнмута». Новичок английской Премьер-лиги достиг договорённости о трансфере вратаря с испанской «Барселоной», сообщает Sky Sports.

Сегодня Нето прилетит в Британию для прохождения медосмотра. «Вишни» предложат ему однолетний контракт.

Нето перешёл в «Барселону» из «Валенсии» летом 2019 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки тогда составила € 26 млн.

За три сезона в каталонском клубе Нето провёл 21 матч, в которых пропустил 20 голов. Помимо «Барсы» и «Валенсии», он выступал в итальянских «Фиорентине» и «Ювентусе», а также в бразильском «Атлетико Паранаэнсе».

В мачте первого тура АПЛ «Борнмут» дома сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча пройдёт в субботу, 6 августа, и начнётся в 17:00 мск.