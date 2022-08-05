Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Борнмут» достиг договорённости с «Барселоной» по трансферу Нето

«Борнмут» достиг договорённости с «Барселоной» по трансферу Нето
Комментарии

33-летний бразильский голкипер Нето станет игроком «Борнмута». Новичок английской Премьер-лиги достиг договорённости о трансфере вратаря с испанской «Барселоной», сообщает Sky Sports.

Сегодня Нето прилетит в Британию для прохождения медосмотра. «Вишни» предложат ему однолетний контракт.

Нето перешёл в «Барселону» из «Валенсии» летом 2019 года. По данным портала Transfermarkt, сумма сделки тогда составила € 26 млн.

За три сезона в каталонском клубе Нето провёл 21 матч, в которых пропустил 20 голов. Помимо «Барсы» и «Валенсии», он выступал в итальянских «Фиорентине» и «Ювентусе», а также в бразильском «Атлетико Паранаэнсе».

В мачте первого тура АПЛ «Борнмут» дома сыграет с бирмингемской «Астон Виллой». Встреча пройдёт в субботу, 6 августа, и начнётся в 17:00 мск.

Как изменились топ-клубы АПЛ за лето? Всё, что нужно знать перед новым сезоном Как изменились топ-клубы АПЛ за лето? Всё, что нужно знать перед новым сезоном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022