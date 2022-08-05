Полузащитник Амаду Онана из «Лилля» проходит медосмотр в «Эвертоне»

20-летний бельгийский полузащитник «Лилля» Амаду Онана проходит медобследование в «Эвертоне», сообщает Sky Sports.

Клубы уже договорились о сумме трансфера. «Эвертон» надеется завершить сделку днём, чтобы Онана смог принять участие в первом матче нового сезона АПЛ с лондонским «Челси» в субботу вечером. По английским правилам игрока можно заявить не позднее чем за 24 часа до старта матча.

Ранее лондонский «Вест Хэм» договорился с «Лиллем» о сумме трансфера Онаны (€ 39,9 млн). Однако переговоры по условиям контракта самого игрока с «молотобойцами» проходили сложно, поэтому «Эвертону» удалось перехватить полузащитника.

Также на продвинутой стадии находятся переговоры о возвращении в стан «ирисок» Идриссы Гейе из «ПСЖ». Он перешёл в парижский клуб из «Эвертона» летом 2019 года.