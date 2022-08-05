Полузащитник Амаду Онана из «Лилля» проходит медосмотр в «Эвертоне»

20-летний бельгийский полузащитник «Лилля» Амаду Онана проходит медобследование в «Эвертоне», сообщает Sky Sports.
Клубы уже договорились о сумме трансфера. «Эвертон» надеется завершить сделку днём, чтобы Онана смог принять участие в первом матче нового сезона АПЛ с лондонским «Челси» в субботу вечером. По английским правилам игрока можно заявить не позднее чем за 24 часа до старта матча.
Ранее лондонский «Вест Хэм» договорился с «Лиллем» о сумме трансфера Онаны (€ 39,9 млн). Однако переговоры по условиям контракта самого игрока с «молотобойцами» проходили сложно, поэтому «Эвертону» удалось перехватить полузащитника.
Также на продвинутой стадии находятся переговоры о возвращении в стан «ирисок» Идриссы Гейе из «ПСЖ». Он перешёл в парижский клуб из «Эвертона» летом 2019 года.
- 5 августа 2022
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