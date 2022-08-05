Главный тренер «Брайтона» прокомментировал уход Кукурельи
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Главный тренер «Брайтон энд Хоув Альбион» Грэм Поттер прокомментировал переход испанского защитника Марка Кукурельи в лондонский «Челси».
«Мы не хотели терять Марка, но он хотел получить возможность играть в Лиге чемпионов, чтобы попасть в состав сборной Испании на чемпионат мира.
Конечно, мы расстроены, что Марк уходит, но мы желаем ему удачи в будущем. Он провёл отличный первый сезон в Премьер-лиге, заслуженно получив награду лучшего игрока команды. Работать с ним эти 12 месяцев было сплошным удовольствием», — приводит слова Поттера Sky Sports.
Также сегодня было объявлено, что защитник «Брайтона» и сборной Ирландии Шейн Даффи проведёт сезон в аренде в «Фулхэме».
В первом туре АПЛ «чайки» 7 августа сыграют с «Манчестер Юнайтед».
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