«МЮ» — «Брайтон». Криштиану Роналду может хоть вообще не появляться на матчах

Нападающий покинул игру с «Райо Вальекано» до её окончания. Хорошо, что поведение легенды не сильно влияет на результаты клуба.

7 августа состоится матч 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Манчестер Юнайтед» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Брайтона» оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Арсенал» с коэффициентом 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 7 августа 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Брайтон» (07.08.2022)

Новый футбольный сезон продолжает набирать обороты. 5 августа стартует очередной розыгрыш английской Премьер-лиги, а через два дня состоятся три матча первого тура соревнования. В одном из них на знаменитом стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере померяются силами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Несмотря на старания Ральфа Рангника и Криштиану Роналду, минувший сезон сложился для манкунианцев не лучшим образом. По его итогам заняли шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Таким образом, лишились возможности принять участие новом розыгрыше самого престижного международного клубного турнира — Лиги чемпионов.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Астон Вилла» с коэффициентом 2.30.

Впоследствии появились слухи, что Роналду в межсезонье покинет расположение «красных дьяволов». 37-летний португалец, ставший лучшим бомбардиром команды в прошлом сезоне, пропустил бóльшую часть сборов и отметился несколькими сомнительными постами в соцсетях. Кроме того, футболист покинул товарищеский матч с «Райо Вальекано» до его завершения.



Однако этот сезон знаменитый нападающий, похоже, начнёт всё-таки в «Манчестер Юнайтед». По некоторой информации, ни один из клубов, на которые выходил его агент Жорже Мендеш (речь идёт о «Барселоне», «Атлетико», «Челси», «Баварии», «Наполи» и даже «Спортинге»), не заинтересован в трансфере. Теперь важен другой вопрос, а нужен ли португалец «красным дьяволам»?

Вышеперечисленные выходки заметно подпортили имидж Роналду и наверняка заставили задуматься нового главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага о целесообразности выпускать португальца на поле. На сборах подопечные голландца прекрасно справлялись без Роналду. В первых трёх товарищеских матчах уверенно разделались с «Ливерпулем» (4:1), «Мельбурн Виктори» (4:1) и «Кристал Пэлас» (3:1).

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Особенно здорово взаимодействовали между собой нападающие — Маркус Рашфорд, Антони Марсьяль и Джейдон Санчо. Сразу вспомнился сезон-2019/2020, по итогам которого «красные дьяволы» заняли третье место в АПЛ и добрались до полуфинала Лиги Европы. Рашфорд и Марсьяль играли в то время ключевую роль в успехах клуба и радовали результативностью.



Теперь у манкунианцев имеется опытный наставник, выигравший в минувшем сезоне чемпионат Нидерландов с «Аяксом». Помимо того, в межсезонье они точечно усилились, заключив контракты с техничными игроками. Примкнули к коллективу Кристиан Эриксен, Лисандро Мартинес и Тирелл Маласия. Думается, новый сезон «МЮ» проведёт лучше предыдущего.

А вот у «Брайтона» прошлый сезон получился очень даже успешным, по собственным меркам, разумеется. Впервые в истории он занял девятое место в АПЛ. Не последнюю роль в успехе сыграл владелец — Тони Блум, грамотно управлявший делами клуба. Также похвалы заслуживает Грэм Поттер.

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За несколько лет работы во главе «чаек» Поттер поставил классный оборонительный футбол. Играя от защиты, его подопечные неоднократно навязывали в минувшем розыгрыше АПЛ равную борьбу сильным соперникам и отбирали у них очки. Например, сыграли вничью с «Арсеналом», «Ливерпулем», «Вест Хэмом» и «Челси» соответственно.



Весьма вероятно, в будущем клуб будет развиваться, подниматься выше по турнирной таблице и принимать участие в еврокубковых соревнованиях. С каждым годом он крепнет, заключая контракты с перспективными игроками. Хотя в это межсезонье у него стояла иная, не менее важная задача — сохранить ставшего ключевым игроком Марка Кукурелью.



К сожалению для болельщиков «чаек», с ней, видимо, не удалось справиться. По некоторой информации, защитник уже успешно прошёл медицинское обследование перед трансфером в лондонский «Челси». На замену ему «Брайтон» не успел никого приобрести. Потому манкунианцы выглядят фаворитами грядущего матча.

Судя по всему, Эрик тен Хаг уже освоился в «МЮ». Недавно голландец наказал футболиста, имя которого не называется, за нарушение дисциплины, исключив из стартового состава на товарищеский матч. Судя по предсезонке, он пришёл в клуб с чётким планом. С Роналду или без наверняка вернёт «МЮ» в топ-4 АПЛ, а на «Олд Траффорд» начнёт сезон с уверенной победы. Возьмём Ф1 (-1) за коэффициент 2.08.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 7 августа 2022 года

Смена наставника, кажется, идёт «Манчестер Юнайтед» на пользу. «Красные дьяволы» здорово провели предсезонку, порадовав приятным глазу футболом, и точечно усилились талантливыми футболистами. На домашнем стадионе наверняка одержат убедительную победу над лишившимся важного игрока «Брайтоном». «Чайки» — удивительный коллектив, выросший за несколько сезонов из аутсайдера в довольно крепкого середняка АПЛ. В будущем они наверняка продолжат прогрессировать. Но сейчас находятся, на наш взгляд, в проигрышной ситуации.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за коэффициент 2.08.

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