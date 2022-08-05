Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау подписал с командой долгосрочный контракт
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Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Эдди Хау подписал с «сороками» новый долгосрочный контракт.
44-летний специалист возглавил команду в ноябре 2021 года. К тому моменту «сороки» ещё не добились ни одной победы в АПЛ сезона-2021/2022, однако в конце чемпионата оказались на 11-й строчке в таблице, оторвавшись от зоны вылета на 14 очков.
«Я рад, что Эдди решил связать своё будущее с «Ньюкасл Юнайтед». Он невероятный лидер, внёсший огромный вклад с момента появления в команде в прошлом ноябре», — приводит слова спортивного директора клуба Дэна Эшворта официальный сайт «Ньюкасла».
Летом состав «сорок» пополнили защитники Свен Ботман и Киран Триппьер.
Первый матч в АПЛ «Ньюкасл» на этих выходных проведёт с клубом «Ноттингем Форест».
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