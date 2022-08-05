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Клопп ответил на вопрос, сыграет ли новичок «Ливерпуля» Нуньес в первом туре АПЛ

Клопп ответил на вопрос, сыграет ли новичок «Ливерпуля» Нуньес в первом туре АПЛ
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил, планирует ли выпустить в стартовом составе новичка команды Дарвина Нуньеса на матч первого тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом». Также наставник рассказал, как у футболиста прошёл процесс адаптации в новом клубе

«Дарвин готов, но это не значит, что он должен выйти в старте. Ему нужно время, чтобы привыкнуть ко многим вещам, но он уже приносит реальную пользу. Дарвин провёл качественную предсезонную подготовку. Сказал, что нервничал в самом начале. Это нормально, он быстро освоился. Чувствует себя как дома», — приводит слова Клоппа Sportskeeda.

Матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» в рамках первого тура английской Премьер-лиги пройдёт 6 августа. Начало встречи — в 14:30 мск.

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