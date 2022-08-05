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Экс-президент «Локо» Наумов: сомневаюсь, что команда наберёт очки. «Краснодар» победит

Экс-президент «Локо» Наумов: сомневаюсь, что команда наберёт очки. «Краснодар» победит
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов считает, что железнодорожники проиграют «Краснодару» в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Я очень сомневаюсь, что «Локомотив» сможет одержать первую победу. Мне очень хочется этого, но мне кажется, что «Локо» будет очень сложно набрать даже очко в Краснодаре. «Краснодар» начал сезон тоже не очень хорошо. У них играет молодёжь, и при своих трибунах, — побегут. «Локомотив» ослаблен — не будет Баринова и Ненахова. Я думаю, что «Локомотиву» будет очень тяжело. С разницей в один мяч победит «Краснодар», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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