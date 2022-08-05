Определён второй участник полуфинала женского Кубка России

Сегодня, 5 августа, на стадионе «Звезда» в Перми местная команда «Звезда-2005» встречалась с «Рязанью-ВДВ» в четвертьфинале Кубка России. Встреча закончилась победой «Звезды-2005» со счётом 2:1.

Счёт в матче на 11-й минуте открыла нападающая пермского клуба Елизавета Сергейчик. На 32-й минуте Олеся Курочкина увеличила преимущество «Звезды-2005». На 66-й минуте Наталья Перепечина отыграла один мяч с пенальти.



«Звезда-2005» стала второй полуфиналисткой женского Кубка России. Ранее в полуфинал вышел ЦСКА, обыгравший «Енисей».

Расписание оставшихся встреч четвертьфинала Кубка России:



«Локомотив» — «Чертаново» (5 августа, 20:00 мск);

«Ростов» — «Зенит» (6 августа, 18:00 мск).

Действующим обладателем Кубка России является «Локомотив».