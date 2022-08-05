«Челси» готов закрыть долги «Барселоны» перед де Йонгом, чтобы Френки перешёл в команду
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Лондонский «Челси» заинтересован в приглашении полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга. Синие готовы закрыть долги испанского клуба по зарплате перед 25-летним футболистом и заплатить за его трансфер € 75 млн. Об этом сообщает Mirror. Ранее появлялась информация, что «Барселона» должна выплатить де Йонгу ещё около € 20 млн.
По сведениям источника, такая позиция «Челси» даёт клубу преимущество в гонке с «Манчестер Юнайтед» за подписание футболиста. Действующее соглашение де Йонга с «Барселоной» истекает в 2026 году.
Де Йонг перешёл в «Барселону» летом 2019 года. С тех пор нидерландец в 138 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал 17 результативных передач.
Дуэйн «Скала» Джонсон побывал на матче «Барселоны». Видеоролик:
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