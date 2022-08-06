«Он третий после Мбаппе и Винисиуса». Срна — о Михаиле Мудрике

Бывший защитник «Шахтёра» Дарию Срна, ныне занимающий должность клубного директора по футболу, прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера Михаила Мудрика в европейские клубы.

«Были предложения, но президент не готов продавать сегодня Мудрика. Для меня Мудрик — лучший футболист Европы на этой позиции после Мбаппе и Винисиуса Жуниора. И на это указывает гол, который он забил „Аяксу“… Поищите в интернете — не думаю, что за последние 20 лет вы найдете 5-6 таких голов.



Есть люди, желающие воспользоваться ситуацией и дёшево забрать наших футболистов. Их проблема в том, что они не знают нашего президента. Сегодня Мудрик не продаётся. Когда Миша дойдет до топа — тогда президент будет рассматривать его продажу.

Сколько он стоит? У него нет цены. Как я сказал, после Мбаппе и Винисиуса я не вижу третьего футболиста, кроме Мудрика на этой позиции в Европе. Во-первых, он порядочный парень. Во-вторых, профессионал. В-третьих, он любит «Шахтёр». Да, он сказал, что хочет уйти, но сейчас на своем месте и остаётся в команде. У Мудрика безумный потенциал.



Я ему сказал: «Миша, у тебя всё впереди. Ты с „Шахтёром“ можешь только расти. И когда мы увидим, что ты на пике и больше не растёшь, то за тобой будет стоять очередь». Цену формирует рынок. Если бы сегодняшний Мудрик играл в «Аяксе», то за него бы просили € 100 млн", — приводит слова Срна ua.tribuna.com.

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