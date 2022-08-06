Йозуа Киммих — о разгроме в игре с «Айнтрахтом»: было очень весело на поле

Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих подвел итоги поединка первого тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (6:1).

«Было очень весело на поле. Конечно, мы можем критиковать тот факт, что мы снова не сыграли на ноль. Мы были неплохи в продвижении мяча вперед. Мы знали, что позади Костича и Кнауффа всегда будут свободные пространства, и мы очень хорошо их использовали. Четверо впереди, это было весело. Клуб в хорошем состоянии. Мы можем начать следующие несколько игр, чувствуя себя очень хорошо», — приводит слова Киммиха официальный сайт мюнхенцев.



В следующем туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» 14 августа сыграет с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сразится с «Реалом» в игре за Суперкубок УЕФА.