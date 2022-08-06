Йозуа Киммих — о разгроме в игре с «Айнтрахтом»: было очень весело на поле
Поделиться
Хавбек «Баварии» Йозуа Киммих подвел итоги поединка первого тура Бундеслиги против «Айнтрахта» (6:1).
«Было очень весело на поле. Конечно, мы можем критиковать тот факт, что мы снова не сыграли на ноль. Мы были неплохи в продвижении мяча вперед. Мы знали, что позади Костича и Кнауффа всегда будут свободные пространства, и мы очень хорошо их использовали. Четверо впереди, это было весело. Клуб в хорошем состоянии. Мы можем начать следующие несколько игр, чувствуя себя очень хорошо», — приводит слова Киммиха официальный сайт мюнхенцев.
В следующем туре чемпионата Германии по футболу «Бавария» 14 августа сыграет с «Вольфсбургом», «Айнтрахт» 10 августа сразится с «Реалом» в игре за Суперкубок УЕФА.
Комментарии
- 6 августа 2022
-
06:57
-
06:50
-
06:40
-
06:29
-
06:21
-
06:06
-
06:00
-
05:52
-
05:45
-
05:40
-
05:26
-
05:19
-
04:58
-
04:37
-
04:22
-
04:10
-
03:59
-
03:54
-
03:40
-
03:27
-
03:22
-
03:11
-
03:08
-
03:01
-
02:49
-
02:48
-
02:21
-
02:05
-
02:03
-
01:37
-
01:27
-
01:24
-
00:57
-
00:36
-
00:34
Партнерский контент