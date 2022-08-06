Акинфеев — о Березуцких в ЦСКА: сначала делали хорошую работу, потом мы вместе провалились

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе Алексея Березуцкого и его брата, Василия Березуцкого у руля ЦСКА.
«Контакт с тренерами был хороший не только у меня, но и у молодых футболистов. Я сразу всем сказал, что братья — нормальные адекватные люди.
Мы общались на «ты», при команде я обращался к ним по имени и отчеству, но это больше с юмором было. Если надо мной стоит человек, даже если он на год меня старше, субординацию надо соблюдать. Кроме меня в команде были Алан Дзагоев, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, но Березуцкие в равной степени общались со всеми игроками. До поры до времени мы все вместе делали хорошую работу, но потом, чего греха таить, все вместе провалились», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».
Напомним, братья Березуцкие покинули ЦСКА 15 июня. В этот же день главным тренером команды был назначен Владимир Федотов.
- 6 августа 2022
-
08:28
-
08:23
-
08:14
-
07:59
-
07:57
-
07:40
-
07:37
-
07:27
-
07:26
-
06:57
-
06:50
-
06:40
-
06:29
-
06:21
-
06:06
-
06:00
-
05:52
-
05:45
-
05:40
-
05:26
-
05:19
-
04:58
-
04:37
-
04:22
-
04:10
-
03:59
-
03:54
-
03:40
-
03:27
-
03:22
-
03:11
-
03:08
-
03:01
-
02:49
-
02:48