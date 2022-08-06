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Акинфеев — о Березуцких в ЦСКА: сначала делали хорошую работу, потом мы вместе провалились

Акинфеев — о Березуцких в ЦСКА: сначала делали хорошую работу, потом мы вместе провалились
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Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе Алексея Березуцкого и его брата, Василия Березуцкого у руля ЦСКА.

«Контакт с тренерами был хороший не только у меня, но и у молодых футболистов. Я сразу всем сказал, что братья — нормальные адекватные люди.

Мы общались на «ты», при команде я обращался к ним по имени и отчеству, но это больше с юмором было. Если надо мной стоит человек, даже если он на год меня старше, субординацию надо соблюдать. Кроме меня в команде были Алан Дзагоев, Жора Щенников, Кирилл Набабкин, но Березуцкие в равной степени общались со всеми игроками. До поры до времени мы все вместе делали хорошую работу, но потом, чего греха таить, все вместе провалились», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Напомним, братья Березуцкие покинули ЦСКА 15 июня. В этот же день главным тренером команды был назначен Владимир Федотов.

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